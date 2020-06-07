Минобороны Азербайджана: Минобороны Армении признало факт оккупации
Министерство обороны Азербайджана ответило министру обороны Армении Давиду Тонояну, который ранее выступил со своей концепцией построения армянской армии.
«Комментируя мысли министра обороны Армении Давида Тонояна "о концепции построения армии", в первую очередь следует отметить, что это популистский шаг, сделанный им для сохранения своего кресла на фоне освобождения в последние дни высокопоставленных военных Армении от занимаемых должностей. Подобное выступление министра обороны страны, чей внешний государственный долг превышает государственный бюджет, а экономика формируется за счет пожертвований извне и "марафонов", абсурдно», - говорится в заявлении.
"Концепция" Давида Тонояна об армянской армии абсурдна. Так, озвученные им мысли практически невозможно реализовать в масштабах Армении. Этого не позволяют ни экономика Армении, ни военный потенциал.
Это слова министра обороны Армении, адресованные внутренней аудитории, не что иное, как теоретические предположения, взятые из различных зарубежных военно-стратегических трудов.
В выступлении Давида Тонояна привлек внимание момент о размещении вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе, на линии соприкосновения войск, что еще раз подтверждает, что Армения является страной-оккупантом", - отметили в министерстве.