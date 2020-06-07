Кубок Федерации на треке был посвящен Всемирному дню велосипеда. Около 60 участников соревновались в индивидуальной гонке преследования в трех категориях: молодежная, U-17 и U-15.

Среди девочек не старше 15 лет на дистанции в 333 метра победила Ирада Абдурахманова, представляющая Олимпийскую школу N7, а на дистанции в 666 метров – Радха Шабанова из Республиканской Олимпийской велошколы (ROVM). У юношей в этой возрастной категории на обеих дистанциях победил Тамерлан Витовский из ROVM.

Среди 17-летних велосипедистов не было равных еще одному представителю ROVM - Кямрану Мирзаханову, занявшему 1-е место как на дистанции 333 метра, так и в километровой гонке. У девушек лучшими оказались Гюльшан Исмаилова (333 метра) и Фатима Афганзаде (1 км) из Олимпийской школы N7.