Глава TƏBİB: среди больных COVID-19 растет число молодых людей
В Азербайджане среди больных коронавирусом растет число молодых людей, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, раньше в тяжелом состоянии находились больные коронавирусом, страдающие от сопутствующих заболеваний: "К сожалению, теперь это заболевание тяжело переносят и молодые люди. Среди них есть и наши коллеги - врачи".