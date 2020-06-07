Михаила Ефремова официально задержали
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов официально задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении, передает Росбалт.
Накануне Михаил Ефремов на своем джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Сам актер остался цел, другой водитель получил травмы. Его госпитализировали, но мужчина умер в медицинском учреждении. После этого уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали с ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на ч.4 той же статьи. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Экспертиза показала, что актер был пьян.