Оперштаб о свадьбах и выезде в регионы

В настоящее время возобновление въезда и выезда в районы Азербайджана не обсуждается, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

"С 15 июня будут разрешены авиаперелеты в Нахчыван. Пока эти рейсы будут осуществляться два раза в неделю", - сказал Мамедов.

Что касается проведения свадеб, то Мамедов заявил, что решение Оперативного штаба относительно свадеб остается в силе: "Проведение свадеб запрещается".