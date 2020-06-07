Европейскую страну внезапно засыпало снегом видео
Небольшую европейскую страну Андорру летом засыпало снегом. Видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Port d’Envalira 2300/2400m 📷soledelborde #andorra pic.twitter.com/uT0iyrozGX— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 7, 2020
Андорра расположена в восточной части Пиренейского полуострова. Климат здесь достаточно мягкий благодаря близости Средиземного моря. Страна окружена Пиренеями, это защищает ее от холодных северных ветров.
Обычно летом дневная температура воздуха достигает +22 градусов, ночью наблюдается около 10 градусов тепла.