Оперштаб: проблем с хлебом не будет

В прошедшие выходные, в дни жесткого карантинного режима, проблем в снабжении хлебом не наблюдалось, сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов на брифинге Оперативного штаба.

"14 и 15 июня - дни самоизоляции. 15 июня с 16:00 работники хлебозаводов смогут выйти на работу, чтобы рано утром 16 июня в магазины уже поступал хлеб", - сказал он.

Отметим, что с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории Баку, Гянджи, Ленкорани, Сумгаита, а также Апшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем сферам, в том числе в сферах услуг и торговли, движение общественного транспорта и автомобилей, за исключением особых случаев.