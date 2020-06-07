Экс-премьера Киргизии приговорили к 18 годам

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков приговорен к 18 годам лишения свободы за коррупцию. Приговор ему озвучил сегодня, 9 июня, Первомайский районный суд Бишкека. Об этом сообщило издание 24.Kg.

Исакова признали виновным в коррупции при реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате. В декабре 2019 года Исаков был приговорен к 15 годам по делу о реконструкции ТЭЦ в Бишкеке. Теперь срок увеличен на три года. Также бывшего премьера обязали выплатить государству 247,6 миллиона сомов ($3,3 млн).