TƏBİB: маски нужно носить не для создания видимости их использования

По его словам, маски нужно носить правильно, чтобы они плотно прилегали к носу и рту. Он также сказал, что граждане чаще стали прибегать к использованию масок, однако этот показатель все еще оставляет желать лучшего.

Люди должны носить защитную маску не для создания видимости ее использования, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Кроме того, Байрамлы отметил, что в местах для карантина есть условия для приема 200-500 человек в неделю и что по мере роста числа больных коронавирусом приходится увеличивать и число медработников. К счастью, проблем в связи с нехваткой медперсонала не было.

Байрамлы добавил, что в Азербайджане в достаточном количестве есть средства индивидуальной защиты, комбинезоны, маски: "Никаких проблем с этим нет. Но нас крайне тревожат темпы роста числа инфицированных".

Он также отметил, что если граждане не продемонстрируют солидарность в борьбе с коронавирусом, это может привести к еще более серьезным последствиям.