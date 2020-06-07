Эрдоган: Турция не допустит новых боестолкновений в Идлибе
Турция не потерпит, чтобы Идлиб вновь превратился в арену столкновений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны, сообщает Anadolu.
Турецкий лидер также коснулся мер, предпринимаемых в Турции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства сообщил, что турецким ученым из TÜBİTAK (Совет по научно-техническим исследованиям Турции) удалось синтезировать препарат «Фавипиравир» для лечения COVID-19.