Ученые разгадали тайну Сатурна

Американские ученые из Гарвардского университета выяснили причины образования огромнейшего таинственного шестиугольника в атмосфере Сатурна. Шестиугольник впервые был обнаружен в начале 80-х годов прошлого века аппаратами Вояджер на северном полюсе планеты, пишет Science Alert.

Шестиугольник имеет гигантские размеры. Он около 25 тысяч километров в поперечнике, а на его территории можно разместить около четырех земных шаров.

Специалисты создали и протестировали трехмерную модель атмосферы, которая помогла им выяснить, что вихрь, образующий шестиугольник, простирается вглубь атмосферы на тысячи километров. Благодаря модели удалось узнать, что во внешних слоях атмосферы Сатурна должны формироваться широтные течения, изменяющие направление, и напоминающие те, что наблюдаются в действительности на планете. При этом в высоких широтах образуются полярные циклоны и высокоширотное течение с запада на восток.

"Анализ симуляции показал, что самоорганизующаяся турбулентность в форме гигантских вихрей ограничивает восточное течение, образуя шестиугольные формы… Подобный механизм отвечает за восхитительную шестиугольную картину течений на Сатурне", - заявили ученые.