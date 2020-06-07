Китай ответил на сообщения о вспышке COVID-19 в Ухане прошлым летом

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала «притянутыми за уши» выводы американских ученых, основанные на количестве автомобилей возле больниц Уханя, о том, что COVID-19 якобы мог распространиться в конце лета 2019 года.

«Вы меня спрашиваете, считаю ли я этот метод исследования не очень достоверным, я не ученый и не эксперт в этом вопросе, у меня нет права делать какие-то комментарии на сей счет. Но мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку. Например, сегодня у нас будет мероприятие в южном здании, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, какие вы можете сделать выводы? Что у нас заболевших больше стало? Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши», –передает РИА Новости слова Хуа Чуньин.

Ранее во вторник американские ученые заявили, что спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете показывают, что COVID-19, возможно, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года.