Первый футбольный матч за три месяца: «Карабах» разгромил соперника

В товарищеской игре встретились клубы «Сабах» и « Карабах ». Матч проходил на поле «Сабаха» - на стадионе Bank Respublika Arena – и завершился со счетом 5:0 в пользу действующего чемпиона и лидера Премьер-лиги.

Сегодня в Азербайджане состоялся первый футбольный матч после смягчения карантина.

На 3-й минуте счет открыл Махир Эмрели. В первом тайме по голу забили также Хайме Ромеро (14-я минута) и Филип Озобич (37-я). После перерыва вновь отличился Эмрели, забивший на 65-й минуте, а на 90-й минуте точку в матче поставил ганский форвард «Карабаха» Овусу Квабена.

В этом матче команды делали неограниченное количество замен. Отметим, что клубы Премьер-лиги вышли на поле впервые за три месяца. До этого они играли 8 марта, когда были сыграны последние до карантина матчи чемпионата Азербайджана.

Напомним, что игры Премьер-лиги возобновятся 21 июня.