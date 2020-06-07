Сильное землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в южной части Ирана, сообщает сейсмологический центр страны.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в провинции Фарс в 22 километрах от населенного пункта Бейрам на глубине 10 километров и в 239 километрах от Шираза - крупнейшего города провинции и его административного центра,передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы в 21:48 по местному времени. Примерно часом ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,1.