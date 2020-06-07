Турция смягчает карантин второй этап
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом смягчении с 10 июня ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса.
Карантинные ограничения в Турции были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.
По словам турецкого лидера, рестораны и кафе теперь смогут работать не до 22:00, а до 0:00. Кроме того, он сообщил, что граждане старше 65 лет смогут выходить из домов с 10:00 до 20:00, а дети до 18 лет смогут выходить каждый день под присмотром взрослых. "Театры и свадебные салоны открываются с 1 июля", - цитирует Эрдогана РИА Новости.