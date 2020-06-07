Ильхам Алиев: Каждый должен носить маску в закрытой среде и соблюдать дистанцию

«В настоящее время ситуация с коронавирусом находится под контролем. У нас достаточно койко-мест для лечения всех больных. Уже введены в строй четыре модульных больницы, до конца июня будут введены в строй еще шесть больниц. Таким образом, за счет десяти таких больниц число койко-мест увеличится на две тысячи». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал сегодня на открытии больниц модульного типа президент Азербайджана Ильхам Алиев .

По словам главы государства, Азербайджан - одна из немногочисленных стран, где все больные лечатся в больницах: «Во многих странах ситуация обратная, бессимптомные больные лечатся дома, их даже не принимают в больницы. Считаю, что за счет этого у нас смертность от коронавируса находится на низком уровне».

Ильхам Алиев добавил, что последние десять дней в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных, это связано со смягчением специального карантинного режима.

Президент подчеркнул, что в Азербайджане проведено свыше 350 тысяч тестов, общее число зараженных составляет порядка 8 тысяч: «В соседней Армении более 13 тысяч зараженных, при том, что число проведенных тестов в 5-6 раз меньше, чем в Азербайджане».

Глава государства также отметил, что во всех в закрытых помещениях в Азербайджане должны использоваться медицинские маски. Это касается офисов, общественного транспорта, торговых объектов: «Я использую медицинскую маску во всех закрытых местах, и каждый должен использовать медицинскую маску в закрытой среде - в общественном транспорте, офисах, торговых центрах. На открытом воздухе, если нет тесного контакта, то можно и не использовать маски. Однако каждый должен носить маску в закрытой среде, соблюдать дистанцию и уделять внимание личной гигиене».