Ученые предупреждают: вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее

Вторая волна коронавируса будет почти в 2,5 раза сильнее первой, если власти Британии полностью возобновят работу школ и не введут систему массового тестирования и отслеживания контактов людей, говорится в докладе лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM), пишет РИА Новости.

"Если школы откроются полностью или пошагово в июне или июле, и при этом не будет действовать масштабная и эффективная система тестирования и отслеживания контактов людей, вторая волна COVID-19 в Британии может быть в 2,2-2,5 раза сильнее, чем первая", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что считают систему отслеживания контактов эффективной при условии, если тестируются как минимум 50% людей с симптомами, а 40% их контактов отслеживаются.

Система отслеживания контактов для предупреждения распространения коронавируса Test and Trace работает в Англии с 28 мая. Она является способом облегчить и снять карантин до появления вакцины от COVID-19. Зараженные люди выявляются через тестирование, объемы которого планируется постоянно расширять.