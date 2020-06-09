Ильхам Алиев: «Главными факторами для нас были и будут безопасность и здоровье людей»

«Мы ждали, что по итогам четырех месяцев экономика продемонстрирует спад из-за коронавируса. Однако по итогам четырех месяцев рост ВВП составил 0,2%. Но по итогам пяти месяцев спад был прогнозируемым и составил 1,7%», - заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами во время открытия больниц модульного типа, передает АзерТАдж.

По его словам, в январе-мае 2020 года рост промышленного производства в ненефтяном секторе составил 14%: «Сельское хозяйство выросло на 3,6%. Средняя зарплата граждан приблизилась к 740 манатам, что составляет более 430 долларов. Инфляция ниже 3%, т.е. на уровне прогноза».

Президент Ильхам Алиев уверен, что экономика Азербайджана быстро восстановится. «Однако жизнь людей восстановить нельзя. Жизнь людей бесценна. Поэтому главными факторами для нас до сих пор были и будут впредь безопасность и здоровье людей», - сказал глава государства.