Кто может использовать личный автомобиль в дни жесткого карантина

Лицам, деятельность которых разрешена в период жесткого карантина на этой неделе, смогут использовать личные автомобили, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

Мамедов отметил, что личные автомобили также смогут использовать лица, которые намерены принять участие в похоронной церемонии близкого родственника. "Помимо вышеуказанных лиц, всем остальным использование личного транспорта запрещено", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.