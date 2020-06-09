Ильхам Алиев: Мы ни у кого не просим помощи

Азербайджан не планирует заимствований от международных финансовых институтов в рамках борьбы с коронавирусом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами во время открытия больниц модульного типа, передает АзерТАдж.

«По оценкам ведущих международных финансовых институтов, свыше 150 стран обратились к ним за финансовой помощью в рамках борьбы с коронавирусом. Азербайджана нет в их числе. Мы ни от кого не получаем помощь, ни у кого не просим помощи, не хотим кредиты», - отметил президент.

По словам главы государства, Азербайджан может привлекать кредитные ресурсы только на реализацию высокотехнологических проектов на выгодных для себя условиях.