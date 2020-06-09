США испытали истребитель с ядерным зарядом видео
Американские военные летчики провели испытания самолета, способного нести ядерный заряд. Нес бомбу B61-12 мощностью в мегатонну тротила истребитель-бомбардировщик четвертого поколения F-15E Strike Eagle, пишет Sandia National Labs.
Учения прошли на полигоне Тонопа в Неваде.
В марте американские военно-воздушные силы сымитировали сбрасывание этого боеприпаса с высоты, превышающей 7 тыс. км. Зарядом B61-12, кроме истребителей модели F, в том числе новейшей F-35 Lightning II, оснастят стратегические бомбардировщики B-2 и B-52 («Летающая крепость»).