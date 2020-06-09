Обвал в доме в Сумгаите: есть пострадавшие

В Сумгаите в 12-м микрорайоне в жилом доме, где проживают вынужденные переселенцы, в основном из Губадлы, произошел обвал.

Как сообщает Report, обвалилась часть входа в здание. В результате 50-летний Идрак Гусейнов и 53-летняя Гюльханум Джафарова получили травмы.

Отмечается, что под завалами могут оказаться три человека. На место происшествия привлечены спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и представители Исполнительной власти Губадлинского района.