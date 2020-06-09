Леонид Швец, автор haqqin.az 00:49

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что руководство страны 9 июня с 12 часов по местному времени обрубило все линии связи с Сеулом. Южная Корея обвиняется в том, что действия ее властей привели «межкорейские отношения к конечной точке»: «Нам больше не о чем говорить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование». Этот резкий шаг назван первым в системной блокировке всех контактов с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий» «для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления». Как сообщает северокорейское информагентство, 8 июня на заседании по обзору работы отделов по южнокорейским делам зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхор и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули «необходимость последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами».

Это замечательное по стилю и содержанию сообщение важно не только чрезвычайным по значению смыслом, но и сопровождающими обстоятельствами. Ким Ё Чжон – не кто иная, как младшая сестра самого Ким Чен Ына, руководителя Северной Кореи. Ее роль в жизни страны в последнее время заметно возросла. Именно она от имени руководства комментирует важные международные события, и делает это впечатляющим образом. Еще в марте она обозвала Сеул «дрожащей от страха собакой», когда Южная Корея выступила с протестом по поводу участившихся запусков баллистических ракет своим северным соседом. Нынешнее обострение отношений двух стран вызвано попыткой организаций бывших граждан КНДР, сбежавших на Юг, возобновить старую практику отправки на Север воздушных шаров с агитационными листовками, в которых, как полагается, будут разоблачаться Ким Чен Ын и вся его семья. Для пущей привлекательности агитационных материалов к каждой листовке прикреплена банкнота в один доллар: как такое не поднять? Ким Ё Чжон в ответ заявила, что «вонючие отбросы» пытаются «испачкать имя Великого и Почитаемого. Если вы закроете на это глаза – пеняйте на себя». Тогда же была озвучена угроза прервать связь между Пхеньяном и Сеулом. Теперь, как мы видим, угроза приведена в действие. 7 и 8 июня, сообщается, северокорейские студенты провели демонстрации протеста против провокаций северокорейских перебежчиков и властей Южной Кореи. Студенты несли транспаранты с призывами «покончить с предателями нации», плакаты с лозунгами «Готовы защищать ценой жизни» и «Дайте только приказ». Это очень неприятные новости для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В его политике была большая ставка сделана на шаги по взаимному примирению Севера и Юга.