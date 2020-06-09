Почему Армения отказалась от российского кредита?

По словам армянского министра, стороны не пришли к согласию по графику, и было принято решение отказаться от части кредита.

Армения отказалась от части российского кредита на продление срока действия Армянской АЭС. Работа будет продолжена на средства бюджета, заявил министр территориального управления и инфраструктур страны Сурен Папикян. Об этом пишет армянское издание Lragir.

«О какой части идет речь, неизвестно, поскольку кредит был получен несколько лет назад, с тех пор проводится интенсивная работа. По данным Интерфакс, проведена работа на 200 млн. долларов.

Российский кредит должен был составить 270 млн и 30 млн в виде гранта. Цель – модернизация АЭС, которая позволит продлить сроки ее эксплуатации до 2026 года.

Почему российской и армянской стороне не удалось прийти к согласию, если до сих пор все было вроде гладко? Решила ли российская сторона ужесточить условия кредита в условиях нынешних сложных армяно-российских отношений, где уже никто не скрывает проблем?» - вопрошает издание.

«Ереван должен уметь говорить: «Нет» России в случае требований, противоречащих армянскому суверенитету. В этом смысле кредит по АЭС – маленький, но важный фрагмент, и не исключается, что мы станем свидетелями такого же фрагмента при решении газового вопроса. Армении нужно сделать так, чтобы в качестве регионального партнера Россия рассматривала не Турцию, а Армению», - пишет армянское издание.