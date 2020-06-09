Генсек ООН: Пандемия может спровоцировать голод
Миру грозит продовольственная катастрофа из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Гутерриш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжелым последствиям», и, по мнению генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
«Еще до начала пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание», — цитирует РИА Новости Гутерриша.
Чтобы не допустить такого развития событий, Гутерриш рекомендует властям государств обеспечить надлежащую защиту работников продовольственного сектора. Поставки продовольствия в рамках гуманитарной помощи должны беспрепятственно доходить до наиболее уязвимых групп населения.
Также генсек ООН считает, что торговые коридоры, по которым идут поставки сельскохозяйственной продукции, должны быть открыты. Кроме того, он призвал расширить масштабы обмена информацией, чтобы более оперативно получать данные о проблемах с продовольствием.