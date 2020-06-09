Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $2,96 млрд на программу поддержки американцев, оставшихся без дома или рискующих стать бездомными из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Я выделяю $2,96 млрд для поддержки бездомных американцев и тех, кто рискует стать бездомным из-за потери работы или зарплаты, а также болезни COVID-19. Мы заботимся о самых уязвимых гражданах нашей страны»,— написал Трамп в своем Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 111 тыс. человек. Многие американские граждане из-за введенных в стране санитарных ограничений и приостановки предприятий лишились работы.