В Бельгии снесли памятник королю Леопольду II «палач, убивший 10 миллионов конголезцев»
В ответ на протесты бельгийцев против расизма власти Антверпена убрали с постамента памятник королю Бельгии Леопольду II. Статуя будет храниться в запаснике одного из местных музеев, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на неназванные источники.
После смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в американском Миннеаполисе в Бельгии, как и во многих других странах мира, начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской.
Общественная инициатива Reparons L'Histoire («Отремонтируем историю») потребовала устранения всех памятников королю в стране. Ее представители называют Леопольда II, который «для некоторых является героем», «палачом, убившим 10 миллионов конголезцев», передает Deutsche Welle.
В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха, правление которого известно крайне жесткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена Демократическая Республика Конго, пишет DW. Леопольд II правил Бельгией 44 года - с 1865 по 1909 год. При нем бельгийцами была захвачена дельта реки Конго. С 1885 по 1908 год там существовало так называемое Свободное государство Конго, которое было личным владением короля. Жители колонии подвергались чрезвычайно жесткой эксплуатации и наказаниям. За этот период, по данным историков, ее население резко сократилось.