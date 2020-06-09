В ответ на протесты бельгийцев против расизма власти Антверпена убрали с постамента памятник королю Бельгии Леопольду II. Статуя будет храниться в запаснике одного из местных музеев, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на неназванные источники.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в американском Миннеаполисе в Бельгии, как и во многих других странах мира, начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской.