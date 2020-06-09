Экс-полковника признали виновным в шпионаже на Россию и отпустили

Согласно версии обвинения, полковник 25 лет предоставлял секретную информацию российской разведке. С целью получения информации он использовал «шпионское оборудование». В обмен с российской стороны он получил в общей сложности €220 тысяч, пишет РБК.

В суде Зальцбурга вынесли приговор полковнику австрийской армии в отставке Мартину.М, обвиненному в шпионаже в пользу России. Его приговорили к трем годам заключения, передает Krone.

Отставного полковника ВС Австрии задержали в ноябре 2018 года. Издание Die Presse тогда утверждало, что полковник, которому на момент задержания было 70 лет, был завербован еще в 1988 году.

При этом осужденному экс-полковнику зачли срок пребывания в СИЗО в счет наказания. Его освободили в зале суда, передает ТАСС. «Суд приговорил моего подзащитного к трем годам. Учитывая его пребывание в СИЗО в течение полутора лет, он может быть освобожден досрочно», — заявил адвокат осужденного.

Приговор пока не вступил в законную силу и обвинение может запросить ужесточение наказания.