Главное управление полиции города Баку распространило информацию о том, что активист оппозиционного движения Nida Гияс Ибрагимов предпринял попытку самоубийства.

Как заявил глава пресс-службы Главного управления полиции Баку майор Эльшад Гаджиев, 9 июня в 17:00 Гияс Ибрагимов поднялся на крышу дома, в котором живет, и стал выкрикивать противозаконные призывы, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Он пригрозил сотрудникам полиции, что покончит с собой, если они приблизятся к нему.

Склонный к суициду человек был спасен благодаря неотложным оперативным действиям сотрудников полиции и доставлен в территориальный орган полиции.

«В отношении Гияса Ибрагимова проводится проверка. Для придачи его действиям правовой оценки материалы будут направлены в суд», - сказал представитель полиции Баку.