В Китае открыли самый высокий горизонтальный небоскреб в мире
В китайском городе Чунцин была официально открыта смотровая площадка самого высокого горизонтального небоскреба в мире - 300-метровой конструкции из металла и стекла, покоящейся на опоре из четырех небоскребов на высоте 250 метров, сообщает NEWSru.co.il.
Проект Raffles City состоит из восьми небоскребов и лежачего небоскреба. Он разработан знаменитым израильским архитектором Моше Спадией. Стоимость проекта – 3,4 миллиарда долларов.
Проект включает в себя торговый центр, офисные помещения, отель Intercontinental и 1 400 единиц жилья. Посещение смотровой площадки стоит 25 долларов, за сутки ее могут посетить около 3 тысяч человек.