Генерал-афроамериканец впервые возглавил ВВС США

За Брауна единогласно проголосовали 98 членов Сената США. Его кандидатуру выдвинул президент страны Дональд Трамп.

Кроме того, Браун станет первым афроамериканцем, который вступил в Объединенный комитет начальников штабов со времен Колина Пауэлла, занимавшего должность председателя в 1989-1993 годах.

На этом посту Браун сменит генерала Дэвида Голдфина, который как ожидается, уйдет в отставку в конце июня.

Как отмечает издание, назначение Брауна прошло на фоне массовых протестов, которыми охвачена страна из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.