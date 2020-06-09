Патрушев : Запад организует «цветные революции» в странах бывшего СССР

В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев рассказал о том, как Запад пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.

«Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать "цветной переворот" в самой России», - отметил Патрушев.

Он рассказал о механизмах подготовки западными силами переворотов в государствах, ранее входивших в состав Советского Союза.

Там Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших поэтому личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе, отметил Патрушев.

«Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40–50 лет) – до 2036 года», - добавил секретарь СБ РФ.