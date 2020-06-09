Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»

Так, в рамках кампании, которая продлится с 10 июня по 10 августа 2020 года, клиенты, совершившие 10 бесконтактных платежей на основе технологии NFC минимум на 5 манатов каждая, получат кешбэк в размере 25 манатов. В течение двухмесячной кампании каждая карта Visa будет иметь возможность получить кешбэк один раз в месяц.

Все что нужно сделать - это загрузить приложение “Mobil Şöbə” на свой смартфон и в один клик активировать функцию NFC-платежа для любой карты Visa от Банка Республика. Для совершения платежа достаточно всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.