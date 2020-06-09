Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе распада страны, сообщает «Главред».
Чтобы не допустить такого сценария, необходимо оперативно провести реформы, подчеркнул Саакашвили.
«Если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать: очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь», — заявил он.