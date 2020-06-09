Ашхабад признан вторым по дороговизне жизни городом мира
Столица Туркменистана Ашхабад заняла второе место в рейтинге Cost of Living Survey компании Mercer по дороговизне жизни вслед за Гонконгом. В прошлом году Ашхабад был в списке седьмым, а ранее не входил даже в первую десятку, пишет Росбалт.
При составлении рейтинга учитывались колебания курса валюты, влияние инфляции на стоимость продуктов и услуг, нестабильность цен на жилье.
В первую десятку дорогих городов входят также Токио, Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.
Москва занимает в рейтинге 21 место, Санкт-Петербург - 59-е.