Трамп готовит полицейскую реформу

Президент США Дональд Трамп намерен представить несколько инициатив по реформированию полиции, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.

Аналогичные сведения ранее опубликовал телеканал Fox News.

Планируется, что пакет мер будет включать как законодательные инициативы, так и прямые директивы от главы государства.

Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, содержащих записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их деятельности.

По словам источника NBC, пока нет единого мнения, стоит ли запрещать правоохранителям применять удушающие приемы.

Вопрос о реформе полиции США приобрел актуальность после протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр.

Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать. Позднее Флойд скончался в больнице.