Оппозиционный активист Гияс Ибрагимов отпущен на свободу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Г.Ибрагимов сообщил, что расследование в его отношении продолжается: «Мне сказали, что потом вызовут в суд».

Отметим, Г.Ибрагимов признан виновным по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

Напомним, что накануне Главное управление полиции города Баку распространило информацию о том, что активист оппозиционного движения Nida Гияс Ибрагимов предпринял попытку самоубийства.