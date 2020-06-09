В Армении 428 новых заболевших коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 14 103, сообщает в среду Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 9 июня, в стране было 13 675 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 428 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 227 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, – 77 (плюс 3 случая за минувшие сутки).