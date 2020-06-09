В Сальяне автомобиль сбил сотрудника полиции

Вечером 9 июня в Сальянском районе автомобиль сбил сотрудника дорожной полиции, участвовавшего в рейде, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, автомобиль ВАЗ-2107, не выполнив приказа остановиться, сбил 29-летнего сержанта полиции Орхана Гасанова. Сотрудник полиции был доставлен в Центральную больницу района, где ему была оказана помощь.

Совершивший наезд на сотрудника полиции житель села Кюрсенги был найден и задержан.

По факту проводится расследование.