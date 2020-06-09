Коронавирус в России: 8404 новых инфицированных и 216 умерших

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в среду 8 404, это самый низкий показатель за две недели. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Всего в России 493 657 человек заразились коронавирусом.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 216 и составляет 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в РФ.