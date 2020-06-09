Польша играет с огнем, то есть с Россией новая геополитическая коллизия
Как уже не раз случалось в истории Польши, она вновь становится предметом спора и притязаний великих держав. Сама же она после распада социалистического лагеря полностью развернулась на Запад и уже третий десяток лет усиленно добивается, чтобы присутствие США на ее территории стало перманентным.
Вашингтон, в сущности, не против, но хочет обосноваться на польских землях с наименьшими затратами, а потому предлагает Варшаве покрыть значительную часть расходов на размещение там своих сил. До поры до времени для Польши это было нереально, но сегодня, поправив в определенной степени свою экономическую базу, она решила пойти на это.
Во всяком случае премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно заявил, что надеется на скорейшее введение в страну войск Соединенных Штатов. Как считает Reuters, Варшава уповает на то, что на польскую территорию будет передислоцирована та часть военного контингента США, которую президент Дональд Трамп решил вывести из Германии.
И Моравецкий эти «упования» подтверждает, признаваясь, что очень рассчитывает на то, «что результате многочисленных переговоров, часть войск, которые сегодня выводятся Соединенными Штатами из Германии, прибудут в Польшу как можно скорее».
Однако, судя по тому, что польский премьер уточняет, что данное решение «находится на стороне США», Белый дом с этим не спешит.
Между тем сократить свой военный контингент в Германии Белый дом надумал после размолвки американского президента с канцлером Германии. Ангела Меркель, как пишут СМИ, сначала возразила Трампу по реализации проекта «Северный поток-2», а потом отказалась приезжать в Вашингтон на саммит G7. США пытаются остановить строительство газопровода, но Германия отстаивает проект. В отместку Дональд Трамп решил существенно уменьшить число американских военных в ФРГ, чем, по его мнению, нанесет удар по безопасности страны. В Германии так, видимо, не думают, а немецкие социал-демократы давно требуют убрать из страны американские базы.
А американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер написала в Twitter: «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал и ослабить НАТО, тогда, возможно, Польша, которая честно выполняет свои обязательства, понимает риски и лежит на восточном фланге НАТО, сможет принять этот арсенал у себя».
Ну а Польша, как считает ее руководство, заполучив хотя бы часть немецкого контингента США, значительно усилит эту самую безопасность, особенно на границах с Россией, чем заодно очень досадит ей.
«Конечно, этот шаг направлен против России, - сказал польский эксперт Любомир Пискорский. - Этот шаг соответствует и определенным антироссийским фобиям, которые близки правящей партии Польши «Право и справедливость».
Не отрицает, что это еще более усугубит раздор между Россией и Польшей, и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как заявил известный российский эксперт haqqin az, «планы по размещению дополнительного контингента американских войск в Польше усиливают напряжённость в регионе».
«Это не ведет к стабильности на границах между Россией и НАТО, создает предпосылки для будущих конфликтов», — подчеркнул Коротченко.
А по словам военного эксперта Владимира Винокурова такой шаг станет нарушением договора о взаимных отношениях России и НАТО. «Это будет крупнейшее нарушение основополагающего акта 1997 года «Россия – НАТО» о неразмещении каких-либо вооружений в странах Восточной Европы", – сказал он. Но вместе с тем профессор склоняется к тому, что США не станут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Однако в случае возникновения такой ситуации, полагает Винокуров, Россия ответит на такой шаг предельно жестко.
В Польше все это хорошо понимают, однако наряду с попытками принять американских военных, Польша предпринимает серьезные шаги по модернизации своих вооруженных сил. В этом году Варшава объявила о новом плане технической модернизации на 2026 год, в рамках которого на истребители пятого поколения, беспилотные летательные аппараты, штурмовые вертолеты, ракеты ближнего радиуса действия, подводные лодки и кибербезопасность будет потрачено почти 50 миллиардов долларов. Польская армия модернизировала свой парк из 140 танков «Леопард» и планирует приобрести еще 100. Она закупает более 100 современных самоходных артиллерийских и минометных систем.
Будучи членом Европейского союза, Польша чувствует себя обязанной закупать европейские системы вместо того, чтобы выбрать наиболее рентабельный вариант. На недавно Варшава все же решила приобрести систему ПВО США, а не ее европейский аналог. Польша уже приобрела десятки истребителей F-16 американского производства, а польское министерство обороны выразило твердое намерение закупить Ф-35A на смену стареющим самолетам советских времен Су-22 и МиГ-29.
Вполне возможно, что польское правительство намерено пересмотреть свою политику «покупай европейское» и закупить больше американского оборудования, такого как основной боевой танк «Абрамс» (Abrams M1A2).
Таким образом, Польша в очередной раз становится мишенью сильных мира сего. Варшава, кажется, забывает, чем это заканчивалось для нее в прошлом, когда она теряла не только свои территории, но и государственность.