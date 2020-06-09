Айдын Керимов, отдел политики 11:54

Как уже не раз случалось в истории Польши, она вновь становится предметом спора и притязаний великих держав. Сама же она после распада социалистического лагеря полностью развернулась на Запад и уже третий десяток лет усиленно добивается, чтобы присутствие США на ее территории стало перманентным. Вашингтон, в сущности, не против, но хочет обосноваться на польских землях с наименьшими затратами, а потому предлагает Варшаве покрыть значительную часть расходов на размещение там своих сил. До поры до времени для Польши это было нереально, но сегодня, поправив в определенной степени свою экономическую базу, она решила пойти на это.

Во всяком случае премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно заявил, что надеется на скорейшее введение в страну войск Соединенных Штатов. Как считает Reuters, Варшава уповает на то, что на польскую территорию будет передислоцирована та часть военного контингента США, которую президент Дональд Трамп решил вывести из Германии. И Моравецкий эти «упования» подтверждает, признаваясь, что очень рассчитывает на то, «что результате многочисленных переговоров, часть войск, которые сегодня выводятся Соединенными Штатами из Германии, прибудут в Польшу как можно скорее». Однако, судя по тому, что польский премьер уточняет, что данное решение «находится на стороне США», Белый дом с этим не спешит. Между тем сократить свой военный контингент в Германии Белый дом надумал после размолвки американского президента с канцлером Германии. Ангела Меркель, как пишут СМИ, сначала возразила Трампу по реализации проекта «Северный поток-2», а потом отказалась приезжать в Вашингтон на саммит G7. США пытаются остановить строительство газопровода, но Германия отстаивает проект. В отместку Дональд Трамп решил существенно уменьшить число американских военных в ФРГ, чем, по его мнению, нанесет удар по безопасности страны. В Германии так, видимо, не думают, а немецкие социал-демократы давно требуют убрать из страны американские базы.

А американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер написала в Twitter: «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал и ослабить НАТО, тогда, возможно, Польша, которая честно выполняет свои обязательства, понимает риски и лежит на восточном фланге НАТО, сможет принять этот арсенал у себя». Ну а Польша, как считает ее руководство, заполучив хотя бы часть немецкого контингента США, значительно усилит эту самую безопасность, особенно на границах с Россией, чем заодно очень досадит ей. «Конечно, этот шаг направлен против России, - сказал польский эксперт Любомир Пискорский. - Этот шаг соответствует и определенным антироссийским фобиям, которые близки правящей партии Польши «Право и справедливость». Не отрицает, что это еще более усугубит раздор между Россией и Польшей, и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как заявил известный российский эксперт haqqin az, «планы по размещению дополнительного контингента американских войск в Польше усиливают напряжённость в регионе».

«Это не ведет к стабильности на границах между Россией и НАТО, создает предпосылки для будущих конфликтов», — подчеркнул Коротченко. А по словам военного эксперта Владимира Винокурова такой шаг станет нарушением договора о взаимных отношениях России и НАТО. «Это будет крупнейшее нарушение основополагающего акта 1997 года «Россия – НАТО» о неразмещении каких-либо вооружений в странах Восточной Европы", – сказал он. Но вместе с тем профессор склоняется к тому, что США не станут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Однако в случае возникновения такой ситуации, полагает Винокуров, Россия ответит на такой шаг предельно жестко.