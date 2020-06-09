Счетная палата посчитала Али Гасанова и обратилась к генпрокурору

Счетная палата выявила нарушения в Фонде государственной поддержке СМИ, связанные с расходованием бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

Согласно информации, проведенный аудит выявил, что должностные лица Фонда не соблюдали требования законодательства о государственных тендерах. Кроме того, выявлены факты нецелевого использования средств, нарушения строительных норм, нарушения требований законодательства при выделении средств СМИ и др.

Счетная палата приняла решение направить собранные материалы в Генпрокуратуру.

Отметим, что Фонд государственной поддержки СМИ долгое время находился в курации бывшего завотделом Администрации президента Али Гасанова. Все эти годы деятельность Фонда подвергалась резкой критике. Фонд обвиняли в выделении государственной поддержки малотиражным газетам, которые были связаны с Али Гасановым, а также в нарушениях при строительстве и распределении квартир для журналистов.