Стратегический бомбардировщик ВВС США случайно потерял гиперзвуковую ракету

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США во время совместных испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), сообщает Aviation Week.

Известно, что во время совместного полета ракета случайно отделилась от самолета, после чего была уничтожена.

Согласно журналу, инцидент произошел с бомбардировщиком, приписанным к 419-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Эдвардс ВВС США в Калифорнии.

Причины случившегося расследуются.