В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме

Прокуратура установила виновного в убийстве в 1986 году шведского премьер-министра Улофа Пальме – это скончавшийся дизайнер Стиг Энгстрём, заявил прокурор Кристер Петерссон в ходе онлайн пресс-конференции.

"Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", - сказал Петерссон.

Следствию так и не удалось связать пули, найденные на месте преступления, с каким-либо оружием, орудие убийства так и не было найдено, добавил он.

Убийство популярного у одних и сильно критикуемого другими в стране Улофа Пальме, возглавлявшего правительство Швеции с 1969 по 1976 год, а также с 1982 года, произошло вечером 28 февраля 1986 года, когда он вместе с женой без телохранителей возвращался из кинотеатра домой. Неизвестный дважды выстрелил в спину Пальме и скрылся.