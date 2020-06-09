Миру предсказали крупнейшее в истории падение спроса на газ

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует в нынешнем году крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ — на 150 млрд кубометров, или на 4%.

«В 2020 году мировой рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса в своей истории… Ожидается рекордное падение спроса на природный газ, пандемия COVID-19 поражает и без того ослабленный рынок… Мировой спрос на природный газ может сократиться примерно на 150 миллиардов кубометров в год, или на 4% в годовом исчислении», — приводит РИА Новости выдержки из доклада МЭА.

При этом в агентстве считают, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет до 2025 года ежегодно замедлять рост спроса на газ в мире в среднем на 75 млрд кубометров. На этом фоне МЭА скорректировало свой прогноз относительно среднего ежегодного роста спроса на газ до 2025 года, теперь он ожидается на уровне 1,5% против прогнозируемых ранее 1,8%, отмечает ПРАЙМ.