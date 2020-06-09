Жильцов обрушившегося в Сумгаите дома переселят в новые дома

«В результате обрушения лестницы в недостроенном двухэтажном здании в 12-м микрорайоне в Сумгаите (на пересечении улиц Черкассы и Кероглу), где проживают пять семей вынужденных переселенцев, пострадал один человек, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В настоящее время там идут ремонтно-восстановительные работы. В Сумгаите началось строительство новых жилых кварталов для вынужденных переселенцев, уже переселены около 2 тысяч семей, и процесс продолжается. Вынужденные переселенцы обрушившегося дома в этом году будут заселены в новый жилой комплекс», - сказали в ИВ Сумгаита.

Накануне сообщалось об обрушении в недостроенном двухэтажном здании, где проживают вынужденные переселенцы, в 12-м микрорайоне Сумгаита, пострадал один человек. На месте происшествия выяснилось, что у входа в здание обрушилась лестница, в результате пострадала Джафарова Гюльханым Рамазан гызы. Пострадавшая была госпитализирована. В результате спасательных и других неотложных работ, проведенных спасателями, пять человек, включая четверых детей, были эвакуированы из здания, на месте была обеспечена безопасность.