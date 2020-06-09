Наводнение в Китае: эвакуированы сотни тысяч людей

В Китае более 228 тысяч человек вынужденно покинули свои дома в результате наводнений, обрушившихся на страну с начала июня. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Известно, что стихия унесла жизни 14 человек. В провинции Гуанси погибли шесть человек, в провинции Хунань — семь человек. Еще по одному человеку в каждой из этих провинций пропали без вести.

Отмечается, что граждане, покинувшие свои дома, расположились во временных убежищах.

В настоящее время ущерб от наводнений оценивается в более чем $500 млн. Свыше 1 тыс. домов разрушено.