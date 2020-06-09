Азербайджан оказал Йемену гуманитарную помощь

Согласно информации, помощь будет передана посредством Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в виде срочной гуманитарной помощи страдающему в Йемене от кризиса населению.

Гуманитарная помощь оказывается по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на письмо, совместно направленное заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Марком Лококом и генеральным директором Центра гуманитарной помощи и поддержки короля Салмана Абдуллой Аль Рабиа.

По оценке ООН, в Йемене, переживающей в настоящее время самую страшную гуманитарную катастрофу в мире, в помощи нуждаются 24 млн человек (80% населения), 250 тысяч человек страдают от голода. В стране с 3,3 миллиона вынужденных переселенцев среди населения распространяются различные виды опасных заболеваний. ООН призвала государства-члены и международные организации оказать необходимую помощь Йемену, которому в течение текущего года для удовлетворения гуманитарных потребностей, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19, необходимы средства в размере 2 млрд долларов США.