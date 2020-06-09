В США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Самые высокие показатели за последнюю неделю на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси и Юте, а также в Пуэрто-Рико (свободно ассоциированное государство под управлением США).

Издание отмечает, что это происходит на фоне тенденции к увеличению числа случаев заражения в сельских районах США, в то время как «первая волна» инфицирования пришлась на густонаселенные города, такие как Нью-Йорк и Чикаго.