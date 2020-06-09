Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 11 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 18-22, днем 30-35, в Баку ночью 19-21, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 30-40%.

В регионах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, ожидаются кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове в четверг ожидается стабильная погода, что благоприятно для метеочувствительных людей.